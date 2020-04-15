وزير النقل للمواطنين: "كل اللي عاوزينه في شم النسيم وماتخرجوش"

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات رسالة للمواطنين بخصوص يوم شم النسيم، في تقرير أذاعه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، خلال جولته التفقدية اليوم بمترو الأنفاق.

وقال الوزير: "الاحتفال بشم النسيم كان في الأوقات العادية، ولكن لما يكون في حاجة بتهدد حياتنا لازم نحتفل بطريقة تانية ونتماشى مع هذه الحالة".

وأضاف الوزير: "لازم نقعد في بيوتنا علشان ميجلكوش مرض وعلشان تحافظوا بلدكم واقعدوا في بيتكم واحتفلوا بطريقتكم وكلوا اللي أنتو عاوزينه محدش قالكم متأكلوش.. بس في بيوتكم".