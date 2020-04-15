أم مصابة بـ"كوفيد 19" تضع مولودها.. اسمه يامن والدلع "كورونا"

من رحم المعاناة يتولد الأمل، حكمة تنطبق على "يامن" الذي قدم إلى الدنيا مؤخرا في مستشفى الحجر الصحي في كفر الزيات بالبحيرة، لأم مصابة بفيروس كورونا ضمن العائلة التي أصيب أكثر من 35 شخصا من أفرادها في شارع المرجوشي ببهتيم التابعة للقليوبية.

تحدث سيد إبراهيم، خال الطفل "يامن"، عن كواليس ولادة شقيقته في مستشفى كفر الزيات، حيث تخضع للعلاج من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه عقب ولادة الطفل جرى نقله إلى الحضانة وأخذ مسحة منه لمعرفة إصابته بالفيروس من عدمه، مشيرا إلى أنه جرى أخذ عدد من المسحات لأفراد الأسرة المحتجرة، ونقل الحالات المستقرة بها إلى أماكن أخرى.

ولفت إلى أن طاقم المستشفى احتفل منذ يومين بعيد زواج شقيقته، للتخفيف عنها وزوجها.

وأشار إلى أنه جرى تسمية المولود بـ"يامن"، "دلعه هيبقى كورونا، المولود بادرة أمل لأفراد الأسرة المصابة ورسالة من الله بأن الفرج قريب وسيتعافون من الفيروس بأمر الله".

وأضاف سيد، أن الأسرة راضية بقضاء الله وقدره، مشيرا إلى أن الدولة وفرت لهم العلاج والإمكانات، منوها بأن الفريق الطبي على أعلى مستوى.

كانت محافظة القليوبية فرضت الحجر الإجباري في شارع مهنا المؤنش ومنزلين آخريين في المرجوشي وعزبة عبد الكريم ناصر بشبرا الخيمة، بمنطقة بهتيم.

وفرضت قوات الأمن كردونات أمنية في مداخل الشارع والمنزلين، لمنع الخروج والدخول من المنطقة.

في السياق ذاته شكلت رئاسة حي شبرا الخيمة بالتعاون مع قسم ثان شبرا، فرق مراقبة من الشرطة والحي والصحة للتواجد على مدار الساعة بمنطقة الكردون الأمني في شارع المرجوشي ببهتيم المعزول إجباريا.

وشكل عددا من الشباب لجان شعبية للمساعدة في توفير احتياجات الأهالي بالمنطقة، ودفعت المحافظة بسيارات لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضار والفاكهة والخبز بالتعاون مع الهلال الأحمر والتضامن الاجتماعي.