وزيرة التخطيط عن أزمة كورونا: "الأقوى من يخرج من الجائحة بأقل خسائر"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الفترة الحالية حاسمة وهامة وتحتاج إلى تكاتف مجتمعي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكرت أن الأقوى هو من يخرج من هذه الأزمة بأقل خسائر، وذلك خلال حوارها في برنامج "الحقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأضافت "السعيد"، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كل القطاعات داخل الدول المختلفة، فضلًا عن امتداد رقعتها الجغرافية لتشمل كل دول العالم، مما أدت إلى ضرب القطاع المالي بشكل كبير، مؤكدة أن التعقيد داخل الأزمة يتمثل في إمكانية تحديد توقيت لنهايتها.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى حالة من الركود على مستوى العالم بشكل كبير، "هي أزمة شاملة، كما أننا لا نعرف نهاية أزمة كورونا، والتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا يتمثل في عدم ظهور مصل لمعالجته حتى الآن".