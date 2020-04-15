وزيرة التخطيط: أزمة كورونا تكمن في عدم معرفة دول العالم موعد نهايته

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تّكمن في عدم عّلم أي شخص أو أي دولة نهايتها وحالة عدم اليقين تؤثر في الحالة الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين، كما أثرت الأزمة على كافة القطاعات الاقتصادية ولديها مدى واسع في الانتشار على مستوى العالم.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها في برنامج "الحقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن كورونا يؤثر على صحة الإنسان وهو ما يهدد حياة الإنسانية، في حين أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بصحة المواطنين.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الأزمة بدأت من الصين التي تمتلك 20% من الاقتصاد العالمي، ثم بدأت التأثيرات الاقتصادية على العالم تكون عنيفة وأكثر شدة جراء انتشار ذلك الفيروس.