المسلماني: العالم يتجه الآن للعلم وتحولنا لـ7 مليارات مراقب في العالم

أكد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني أن العالم الآن يتجه للعلم بسبب أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى تحول 7 مليارات شخص لمراقبين للوضع العلمي العالمي.

وتحدث المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن نشأة الجامعات الأمريكية والتي تخصصت في البحث العلمي منذ القرن الـ19، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات البحثية هي سبب قوة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المسلماني أن الجامعات الأمريكية بدأت كجامعات دينية تابعة للكنسية ثم تطورت كجامعات بحثية وأصبحت درجة الليسانس أو البكالوريوس هي أول خطوات هذه الجامعات التي تخصصت في برامج الماجستير والدكتوراه.