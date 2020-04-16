السعيد: التكتلات الإقليمية لن تأخذ اهتماما كبيرا بعد جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن صندوق النقد الدولي أشاد بالجهود المبذولة في مصر رغم الأزمات العالمية خاصة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكر أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا إيجابيًا في المنطقة من واقع البيانات والأرقام، موضحة أن التحديات تعتبر فرصًا يمكن استغلالها.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها في برنامج "الحقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن دول العالم ستتجه بعد أزمة فيروس كورونا إلى الاهتمام بالموارد المحلية والصناعة، حيث لن تأخذ التكتلات الإقليمية والدولية نفس الاهتمام بعد انتهاء الجائحة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن سياسات دول العالم ستتغير بعد الجائحة، حيث إن قطاع الصحة سيأخذ أولوية كبرى في العديد من دول العالم وكذلك وقطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بعد، مؤكدة أن مصر وضعت أولوية للتعليم والصحة وأن تكون خطة مصر هي بناء المواطن المصري.