 المسماري: قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري "إن قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي، مشيرا إلى أن معركتنا لن تنتهي حتى نقضي على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بلادنا".

وأضاف المسماري، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، "أن عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، وإرهاربين من بنغازي من "أنصار الشريعة"، شاركوا في هجوم على مدينة صبراتة غرب البلاد.

"المسماري": الميليشيات عاثت في المناطق التي هاجمتها فسادا

وأوضح المسماري، أن الميليشيات عاثت في المناطق التي هاجمتها فسادا، حيث أحرقت المنازل والمزارع، وكشف أن تلك الميليشيات، وبينها العناصر المنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش و"أنصار الشريعة"، نفذت الهجوم على صبراتة، حيث اختطفت عائلات كاملة واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

وأشار المسماري، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل فقر بعض الشباب السوري وجندهم بالأموال لنقلهم إلى ليبيا، مؤكدا أن قوات الجيش الوطني الليبي تخوض حربا ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية.

وتدعم تركيا عسكريا كبيرا للميليشيات المرتبطة بحكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، كشف أمس الأول الثلاثاء، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".