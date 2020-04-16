المسلماني: العالم ينشر بحثا محكما كل ساعة ويجب الاستفادة منها في مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إن العالم نجح في تقديم 2500 بحث علمي محكم ومنشور خلال 90 يوما فقط بمعدل نشر بحث كل ساعة بعد إجازته من لجنة علمية.

وأضاف المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا الرقم كبير جدًا، مطالبًا الجامعات المصرية بمتابعة هذه الأبحاث وتقييمها وعرضها على الرأي العام في مصر.

واعتبر المسلماني أن هذه الأبحاث تمثل وفرة في المواد العلمية، مطالبًا الجامعات والمراكز البحثية في مصر بتناول هذه الأبحاث وكشف ما وصلت إليه هذه الأبحاث للرأي العام.

وطالب المسلماني المراكز والجامعات في مصر بالمشاركة في الأبحاث مع الجامعات العالمية، خاصة الجامعات الصينية، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية يمكن أن يكون دورها في رصد هذه الأبحاث ومتابعتها.