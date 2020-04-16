المسلماني: كورونا ضرب أسهم ترامب.. والجميع خسروا هذه الحرب

اعتبر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني أن فيروس كورونا ضرب نظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه لم يستطع توفير الأمن الصحي والبيولوجي، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية أطاحت بأسهمه بعد الإنجازات الاقتصادية التي قدمها.

وتذكر المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، موقفا حكاه له عالم نوبل الراحل الدكتور أحمد زويل والذي كان يعمل مستشارا علميا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، لافتًا إلى أنه جمع العلماء ذات يوم وسألهم ماذا سنفعل لو حدثت حادثة إرهابية فأجابوه، ثم سألهم ماذا لو حدث مع الحادثة الإرهابية إعصار فأجابوه، وسألهم ماذا لو وافق ذلك انهيار البورصة فأجابوه، وسألهم ماذا لو واكب ذلك كله هجوم بيولوجي على الولايات المتحدة الأمريكية فأجبوه ورد قائلًا: "أتمنى ألا يحدث هذا أبدًا".

وأشار المسلماني إلى أن الولايات المتحدة لم يكن متوقعا منها ما حدث في أزمة كورونا باعتبارها قوة عظمى ووصف ما حدث بأنه هزيمة بلا حرب مضيفًا: "لقد هزم الجميع".