الديهي ينعى الحوفي: أشعر كأنه في حوار مع شهداء الوطن في الجنة

حرص الإعلامي نشأت الديهي، على نعي الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء الثلاثاء خلال تأدية واجبه أثناء مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، قائلاً "شهيد وبطل جديد ينضم لقافلة الشهداء الذين رحلوا من أجل بقاء هذا الوطن"، مرددا: "الله يرحمه ويصبر أبوه وأمه وزوجته وأبنائه وكل أحبابه".

وأضاف الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية Ten، أن موت الشهيد يجعلني وكأنني أستمع إلى حوار بين محمد الحوفي ومحمد مبروك وعمر القاضي وأحمد المنسي وخالد المغربي في حديث السماء في الجنة.

وعرض الإعلامي صورا للشهداء الخمسة قائلاً: "كتيبة الأبطال الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور، وكتبت أسماؤهم بالدم"، مشيراً إلى أن هؤلاء الشهداء هم من يعطوننا قيمة للحياة فنحن نحيا لننتقم لهم ولتبقى هذه الأرض.

وتابع، أن هذه العملية الإرهابية هي أول عملية يتم إحباطها خلال موسم الأعياد، موضحاً أنه كان يتم التخطيط للقيام بحزمة من العمليات الإرهابية الخسيسة لا يعلم قدرها إلا الله، مشدداً على أننا سنكون لهم بالمرصاد وهم لن يتركونا بحالنا.