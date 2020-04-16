مبعوث رئيس الصحة العالمية: اكتشاف حالات أكثر هو الأصل في احتواء كورونا

أكدت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الشخصي لرئيس منظمة الصحة العالمية، أن اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 هو الأصل في احتواء العدوى.

وقالت الرباط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن اكتشاف الحالات الإيجابية وعزلها وتتبع المخالطين ووضعهم في الحجر هو أساس الاحتواء وتقليل سلسلة العدوى، لافتة إلى أنه كلما توسعت دائرة الكشف كلما زادت الحالات.

وأوضحت الرباط أن زيادة عدد الحالات يوجب توسيع دائرة الفحص والاكتشاف للوصول لحالات أكثر، لافتًا إلى أن ذلك هو الأصل في احتواء العدوى وتقليلها.

وأكدت الرباط، أن وفيات كورونا تخضع للفحص وموعد وصول الحالة للعلاج، مشيرة إلى أن وصول الحالات مبكرًا يساعد في العلاج.

وكشفت الرباط سبب زيادة الوفيات في دولة إيطاليا مشيرة إلى أن السبب يرجع لارتفاع معدل أعمال مواطنيها وأن عدد كبير منهم من كبار السن.

ونصحت الرباط كبار السن بالبقاء في بيوتهم وعدم التعرض لأي شخص يدخل ويخرج باستمرار وعزل أنفسهم.