الأرصاد: بلاش نص كم.. وخففوا الهدوم بعد أسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تشهد ارتفاعا منذ أمس عن المعدلات الطبيعية بنحو من درجتين إلى 3 درجات، إذ تسجل القاهرة اليوم 28 درجة.

وأضافت شاكر، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنّه يسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهناك نشاط للرياح على معظم مناطق الجمهورية محمل بالرمال والأتربة على منطقة وسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، حتى غدا الجمعة وقد تصل للقاهرة مساء اليوم.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأنّه اعتبارا من الغد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، إذ تصل العظمى غدا على القاهرة 26 درجة.

وأشارت إلى أنّ نشاط الرياح سيؤثر على الملاحة البحرية، خاصة البحر الأبيض المتوسط، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر فمعتدل ومهيأ للأنشطة البحرية من صيد وملاحة.

ونصحت بشرب المياه بكثرة وارتداء قبعة أو غطاء على الرأس مع ارتفاع درجات الحرارة، مفضّلة عدم تخفيف الملابس بشكل كبير خاصة مع ساعات الليل "بلاش نلبس نص كم"، لافتة إلى أنّه يمكن تخفيف الملابس بعد أسبوع.