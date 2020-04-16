نائبة تطالب بصيانة أجهزة التكييف بالمستشفيات قبل بداية الصيف

طالبت النائبة داليا يوسف، بإجراء الصيانة الدورية لأجهزة التكييف بالمستشفيات، وذلك قبل بداية فصل الصيف، حتى تتمكن الفرق الطبية من استكمال عملها في ضوء مستجدات فيروس كورونا.

وقالت "داليا"، في تصريحات صحفية لـ "الوطن": "أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة فيروس كورونا، قد يصاب الأطباء والفرق الطبية المعاونة لهم بالهبوط والاختناق نتيجة ارتدائهم ملابس واقية ضد انتقال العدوى، وهو ما يستدعي ضرورة توفير أجهزة تكييف سليمة وحديثة داخل المستشفيات بوجه عام، حال لاقدر زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، وضرورة إجراء الصيانة الدورية لها".

كما ناشدت النائبة داليا يوسف، رجال الأعمال وبالأخص الشركات المنتجة لأجهزة التكييفات الحديثة والمزودة بفلاتر لتنقية الهواء، بالتبرع للمستشفيات المعدومة من الأجهزة، وذلك في إطار تكاتف جميع فئات المجتمع مع الدولة المصرية في هذه المحنة.