إزالة 43 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية ومجالس المدن والأحياء حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة لردع المخالفين على مستوى قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن، يفيد شن سلسلة من حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

أسفرت الحملات التى دشنت بنطاق الوحدات المحلية القروية بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات عن إزالة 8 منازل سكنية مكون من طابقين فأكثر ورفع التعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة بنطاق وحدات قروية بمركزي سمنود والسنطة فضلا عن رفع 35 حالة تعدي لهناجر ومنازل ومصانع غير مرخصة، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

من حهته، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة استمرار الحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية.

وأكد محافظ الغربية، أن حصيلة الحملات اليوم بلغت 52 حالة تعد علي أراضي زراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 20 مخالفة بناء على مساحة 2733 متر، وإزالة 24 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة فدان و 4 قيراط و 6 سهم، كما تم إزالة 8 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة جهات الولاية بمساحة 719متر.

كما شدد المحافظ على التصدى بحسم وإزالة كل بناء مخالف للقانون، قائلا : "كل مشتري يرغب في شراء أي وحدة سكنية يجب عليه التأكد من صدور ترخيص لها من الإدارة الهندسية المختصة"، وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات مباني عبر الأرقام المخصصة ( غرفة العمليات علي الخط الأرضي 3341233، وخدمة الواتس آب ( 01277073412 أو 01140569913 )

وأضاف "رحمي " إن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالقضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.