استشاري يكشف شرط ارتداء الكمامة أكثر من مرة

قال الدكتور حسين عبد الفتاح، استشارى باطنة عامة، المقيم في ألمانيا، إنه يجوز استعمال الكمامات أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه يجب عدم مس الجانب الداخلي منها، الملاصق للأنف والفم، ولكن يجب ارتداؤها من الأستيك.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع فضائية "سكاي نيوز"، أنه يمكن استعمالها 20 دقيقة، بعدها تُعرض إلى الشمس، حتى تُجفف الرطوبة لمدة 10 دقائق: "يجب ارتداؤها أثناء مخالطة الآخرين، مثل وسائل المواصلات العامة، وإذا لمسناها من الداخل يجب أن نتركها لمدة ساعة حتى تجف".

وتابع: "بعد 20 دقيقة، تتعرض الكمامة للرطوبة التي لا تجعل الكمامة واقية ضد البكتيريا، وبالتالي يجب أن نجففها".

ولفت، إلى أن الكمامة القماش لا تحمي من فيروس كورونا على غرار ما يحدث من الكمامة الطبية: "لكنها أفضل من مفيش، وثقوب الماسك يجب أن تكون رفيعة للغاية، ومن ثم فإن ماسك الجراحة يمنح حماية بنسبة 95%، أما الماسك المخصص للكورونا يحمي بنسبة 99%".