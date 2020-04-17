شوقي: هل لاحظتم أن أبطال المشاهد المؤسفة للمشروعات البحثية أولياء أمور؟

طرح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، سؤالًا على متابعيه عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يخص مشكلات المشروعات البحثية.

وكتب "شوقي"، على "فيس بوك": "هل لاحظتم أن أبطال كل المشاهد المؤسفة لشراء المشروعات البحثية هم أولياء الأمور وليسوا الطلاب؟".

وجاءت الردود من متابعيه، بأن أولياء الأمور هم وراء هذه المشكلات، حيث كتب أحمد عبدالحميد: "نفسي في تفكير أولياء الأمور بجد يحسوا بتجربة فريدة اسمها مشروع بحث ...اعتبره مشروع تخرج ابنك ..إحنا ليل نهار شغالين على صفحاتنا مع كل الناس والثقافه بتتغير عند الناس وبدأوا يفهموا ويستوعبوا ويشاركوا أولادهم من خلال وعينا ليهم وتوجيهاتنا".

وكتبت رانيا العدل: "دايما بردد في حلقاتي آباء وأمهات هذا الزمان بحاجة للتربية قبل أبنائهم ! يُفسد المربي من حيث يريد إصلاح، ولا أعلم أي جيل سينشأ تحت هذه الرعاية المشوهة"، وقالت شيماء حافظ: "التعود على أسلوب وفكر معين يا دكتور مش هيكون سهل تغيره مع الأسف".

وقال أيمن: "للأسف حزنت، عندما رأيت أكثر من فيديو فكيف لأسرة تشتري شهادة لابنها وتشتري بحث لابنها وتسعى لضياع التعليم فلن تستطيع شراء دوائها، ولكن لن تغضبنا هذه الأفعال سنستمر، من أجل باقي المجتمع".