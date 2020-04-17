ووهان تراجع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا وحالات الوفاة جراءه

عدلت مدينة ووهان وسط الصين، اليوم، عدد حالات الإصابة المؤكدة وحالات الوفاة بوباء فيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة بمقدار 325 حالة، وترتفع حالات الوفاة بمقدار 1290 حالة بعد التعديل.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخو" الصينية،فإن جرى تعديل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في ووهان حتى نهاية 16 أبريل بمقدار 325 حالة ليصل إلى 50333 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار 1290 حالة ليصبح 3869 حالة.وفي إخطار، قال مقر الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته بووهان إن المراجعات تمت وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة بالإضافة إلى مبدأ المسؤولية عن التاريخ والشعب والمتوفين، لضمان أن تكون المعلومات حول كوفيد-19 بالمدينة مفتوحة وشفافة، وأن تكون البيانات دقيقة.

وأدرج 4 أسباب لتناقض البيانات في الإخطار وهي أن عدد متزايد من المرضى في المرحلة المبكرة من الوباء غمر الموارد الطبية وقدرة المؤسسات الطبية على القبول، فتوفي بعض المرضى في المنازل دون علاج في المستشفيات، كما أنه خلال ذروة الجهود العلاجية، كانت المستشفيات تعمل بما يتجاوز طاقتها، وكان العاملون الطبيون منشغلين بإنقاذ وعلاج المرضى، ما أدى إلى تأخر التقارير والغياب والخطأ فيها، إضافة إلى أنه بسبب الزيادة السريعة في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19، كان هناك عدد قليل من المؤسسات الطبية غيرَ مرتبطة بشبكة المعلومات الوبائية وفشلت في الإبلاغ عن بياناتها في الوقت المناسب، كما كانت المعلومات المسجلة لبعض المرضى المتوفين غير كاملة، وكانت هناك تكرارات وأخطاء في التقرير.

وقال مسؤول بالمقر المذكور لوسائل الإعلام إنه تم تشكيل مجموعة للبيانات الضخمة المتعلقة بالوباء والتحقيقات الوبائية في أواخر مارس الماضي.

وأضاف: "أن ما يكمن وراء البيانات الوبائية هو الحياة والصحة للجمهور العام، فضلا عن مصداقية الحكومة"، موضحا أن مراجعة الأرقام في الوقت المناسب، من بين الأمور الأخرى، تظهر الاحترام لكل حياة.