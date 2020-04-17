تجهيز طائرات ركاب لنقل البضائع من مطار القاهرة خلال فترة التعليق

نجح العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، في إجراء تحويل طائرات ركاب لنقل البضائع على كراسي كابينة الطائرة 777-330 وذلك بالتعاون مع جميع الشركات المرتبطة بتنفيذ عقود شحن جوي لاستغلال فترة توقف الطائرات بسبب تعليق الحركة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي ، تم اللجوء إلى الفكرة لزيادة سعة عمليات الشحن الجوي في ظل تعليق الطيران بالتزامن مع طائرات رحلات الشحن الجوي التي تقوم بتنفيذ العديد من الرحلات في أوقات قياسية، واستغلالا لتوقف حركة الطيران الخاصة بالركاب والرحلات الدولية في المطارات المصرية .

وأضافت المصادر، تم تجهيز الطائرة تحت إشراف ومراجعة من قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة وطبقا لإجراءات أدلة العمل مع تطبيق جميع إجراءات السلامة والجودة للمحافظة على سلامة الطائرة والأجزاء الداخلية لمقصورة الركاب وطبقا للاشتراطات وموافقة سلطة الطيران المدني، وذلك لزيادة المساحة المتاحة لتسويق الشحن الجوى.

يذكر أن سلطات الطيران المدني حول العالم اتخذت إجراءات احترازية منذ مطلع العام الجاري، لمواجه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرضت الدول قيودًا على حركة السفر، وتم استثناء الشحن الجوي من هذه القيود لدوره البارز في نقل البضائع والمعدات والاغاثات الطبية إلى الدول التي تعاني من انتشار المرض.