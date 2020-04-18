العب كوتشينة واقرأ كتاب.. برنامج للاحتفال بعيد شم النسيم في المنزل

بحلول موعد عيد الربيع، يحتفل الشعب المصري بيوم شم النسيم بطقوس معينة توارثها من الأجيال السابقة، ومن أهم تلك العادات تناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة، كما أنه أيضا يفضل الخروج والتنزه للاستمتاع بأجواء الربيع.

ولكن هذا العام جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد، لتفرض على شعوب العالم الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج منه، كما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار يوم عيد الربيع، وتقدم "الوطن" لمتابعيها برنامج ترفيهي لقضاء عيد الربيع في المنزل دون الحاجة للخروج، كالتالي:

- إذا كنت لا تحتاج إلى تناول قسط من الراحة، فمن الممكن أن تشاهد الفيلم المفضل لديك "أونلاين" بصحبة الأسرة.

- إذا كنت من محبي القراءة، فمن الممكن أن تستمتع بقراءة أحد الكتب المفضلة لديك، أو ذلك الذي لم تنته من قراءته، مع سماع باقة من الموسيقى الهادئة.

- يمكنك شراء الحلوى المفضلة لدى كل فرد من أفراد الأسرة قبل بدء الحظر والاجتماع لمشاهدة التلفزيون، وخاصة تلك القنوات التي تعرض أفلام كرتونية، فهناك الكثير من الكبار والصغار يفضل مشاهدتها.

- إذا كنت من محبي التجمعات العائلية، يمكنك استضافة عدد محدود من المقربين إليك وقضاء وقت السهرة معهم، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا.

- هناك من يفضل ممارسة الألعاب المنزلية، مثل الكوتشينة أو "البلاي ستيشن" أو ألعاب إلكترونية أخرى ومسابقات.

- إذا كان لديكِ أطفال، يمكنكِ اصطحابهم للمطبخ لصنع الحلوى المفضلة لديهم بالمشاركة معهم.