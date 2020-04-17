المحافظات تُشدد الإجراءات الوقائية بمنع التجمعات وحظر التجول قبل أعياد شم النسيم

شددت المحافظات من إجراءاتها الاحترازية والوقائية قبل أعياد شم النسيم، من خلال متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر التجول ومنع التجمعات، تزامناً مع استمرار خروج المتعافين من المستشفيات، وعودة الخاضعين للحجر الصحى إلى منازلهم بعد انتهاء المدة المقررة.

فى البحر الأحمر، غادر المصريون العائدون من أمريكا فندق الإقامة المخصص للحجر الصحى بمرسى علم بعد قضائهم 14 يوماً، المدة المقررة للحجر، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، وأنهت إدارة الفندق إجراءات مغادرتهم فى مجموعات بعد تعقيم جميع حقائب النزلاء ووضعها فى أماكن أمام منطقة الاستقبال ونقلها للأوتوبيسات قبل التوجه إلى مطار مرسى علم الدولى.

وكشف عاطف عثمان، مدير الفندق السياحى الذى جرى تخصيصه للحجر، أن لجنة صحية من مديرية صحة البحر الأحمر وقعت الكشف الطبى النهائى على جميع النزلاء قبل مغادرتهم الفندق، موضحاً أنه تم تنسيق المغادرة على مجموعات منظمة منعاً للتكدس وتوفير وسائل الراحة التامة لهم لضمان وصولهم لذويهم سالمين.

مصابة بكورونا تضع مولودها بمستشفي العزل في الأقصر

وشهد مستشفى العزل الصحى بإسنا، جنوب الأقصر، ولادة سيدة مصابة بفيروس كورونا، أمس الأول، وكشف مصدر طبى أن عملية الولادة تمت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأى من الفريق الطبى المشارك، وأكد المصدر أن الأم تمكث بقسم الرعاية المركزة، وحالتها مستقرة إلى حد كبير وجرى نقل الطفلة لقسم الحضانات، فيما شن مجلس مدينة الأقصر حملات لتعقيم وتطهير الشوارع والمنازل بنطاق المدينة، وقال أيمن الشريف، رئيس المجلس، إن الحملات عقمت منطقة النجع الطويل بنطاق حى شمال وأبوالجود بنطاق حى وسط ونجع الفاخورة بنطاق حى المطار، وشوارع مصنع الثلج والمخبز البلدى، وشارع راجح وشارع قهوة السلطانة، إضافة إلى تطهير عدد ١٥ شقة.

وأعلن مستشفى «قها المركزى» للعزل ارتفاع أعداد المتعافين إلى 59 شخصاً بعد خروج 3 أشخاص جدد، أمس الأول، من إجمالى 111 حالة استقبلها المستشفى، حيث قام الأطباء والممرضون بالاصطفاف أثناء وداعهم والتصفيق لهم ومن بينهم ممرض متعافٍ من محافظة المنوفية.

ارتفاع أعداد المتعافين إلى 59 حالة بـ"عزل قها" في القليوبية

ولليوم الثانى على التوالى، أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة تطبيق حظر التجول، وخلال الجولة تفقد شوارع بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وتابع أعمال رفع القمامة والتطهير، وأثناء جولته لاحظ وجود محل مفتوح و5 «تكاتك»، وعدد من المواطنين مترجلين فى الشارع بالمخالفة لقرار حظر التجول، وعلى الفور تم التحفظ على التكاتك بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وناشد المحافظ المواطنين ضرورة عدم التهاون واتخاذ كل التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا.

وانتهت جامعة جنوب الوادى من تجهيز أحد مبانى المدينة الجامعية، لاستقبال مصابى فيروس كورونا، وقال الدكتور يوسف غرباوى إن المبنى يضم ١٤٥ غرفة مجهزة بعدد ٢٩٠ سريراً، وجرى تجهيزها بجميع المستلزمات الطبية مؤكداً أن الجامعة تضع كافة إمكانياتها لدعم قطاع الصحة فى الأزمة.

1000 جنيه غرامة النزول في "شم النسيم" بالمنوفية

وقررت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه على كل فرد، حال وجود تجمعات فى الأراضى الزراعية أو شواطئ الترع يوم شم النسيم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما طالبت الوحدة المحلية المواطنين بالتزام منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

وتقدمت الغرفة التجارية بالإسماعيلية باقتراح للاتحاد العام تطالب فيه بصرف قروض سريعة للتجار والمنشآت التى أضيرت من إجراءات الوقاية.