رد فعل شباب استوقفهم محافظ البحر الأحمر في كمين: "فيها إيه يعني"

قدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، التعازي لأسرة الشهيد مقدم محمد الحوفي الذي استشهد خلال عملية تفكيك خلية إرهابية بمنطقتي المطرية والأميرية.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن المحافظة بها عدد كبير من التمركزات والأكمنة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم دخول المواطنين إلى الشواطئ والحدائق ومنع كافة أشكال التجمعات.

وأضاف محافظ البحر الأحمر: "المحافظة بها 270 منشأة، وهي منطقة حساسة، والأكمنة والتمركزات تعمل على أكثر من أمر، وعندما يحدث تشتيت أفراد الأمن، وإيهامهم بالذهاب إلى بعض الأماكن مثل التنزه في الأماكن المختلفة بالمحافظة أمر لا يجب أن يحدث".

وتابع: "إحنا مش عاوزين ننكد على خلق الله، عندنا حاجات تانية أهم، وعندنا راجل استشهد، والنهاردة بنشوف عربيات اللوري رايحة فين وجاية منين وبتنقل إيه، والموضوع مش سهل، مفيش تجمعات ولا رحلات ولا حد هيقعد في تجمع، من الآخر مفيش شم نسيم".

وأردف: "في الكمائن، هناك أبناء لا يعون الوضع، بيقولوا فيها إيه يعني لما نيجي، ولما قلتله أنا المحافظ قالي أونكل فيها إيه يعني".

وأشار إلى أنه اتخذ إجراءات فيما يتعلق بحمامات السباحة في الفنادق: "هذه الأمور تنقل العدوى، ولدينا أكثر من 270 منشأة نريد أن نعيد تشغيلهم، وإذا بدأنا نتعافى في يونيو المقبل سنعود بقوة، ولكن يجب أن يوعي المواطنون أبناءهم، أنا مش عاوز أضايق الناس ولا أكون راجل متعسف".