مستشار سابق لترامب: أمريكا لا تملك دليلا على اتهام الصين بأزمة كورونا

قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك دليلا على اتهام الصين بأنها المسؤولة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هناك حد أدنى من التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمواجهة الوباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لا يتوقع نشوب أي مواجهة عسكرية بين أمريكا والصين: "إذا حدث هذا الأمر فستنتهي الكرة الأرضية لأنهما تمتلكان أسلحة نووية، لكنهما سيتواجهان عبر أطراف أخرى في الشرق الأوسط، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية".

وتابع: "الصين اليوم تغيرت عن الخمسينات، باتت قوة هائلة يحكمها الحزب الشيوعي، ولها علاقات مع بعض الدول الأوروبية والأفريقية وغيرها، ولا أعتقد أنها ستخاطر بكل ما أنجزته خلال السنوات الماضية بالحرب مع أمريكا".

وأردف، أن الصين لم تكن مقتنعة بالكشف عن الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا، موضحًا: "ربما سنتعرف على حقيقة هذه الأرقام خلال شهرين أو أسابيع، وهذا الأمر واضح، وهذا لأن للصين مصالح كبرى، لأن لها مصانع كبرى، واللعبة الاقتصادية هي التي ربما ستدفع الصين لتكشف الأرقام".

وواصل: "هناك بين الإدارة الأمريكية وقيادة منظمة الصحة العالمية، حيث يعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحازة للصين، وترامب ينتقد المدير الحالي للمنظمة لا المنظمة ككل".