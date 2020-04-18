الصين: لا وفيات جديدة بكورونا وتسجيل 27 إصابة بينها 17 من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل حالات وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 27 إصابة جديدة من بينها 17 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 82 ألفا و719 شخصا بينما ظل عدد الوفيات عند 4 آلاف و632 حالة.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالات الـ10 المحلية جاءت بواقع 7 حالات في مقاطعة هيلونغجيانج وحالتين بمقاطعة قوانجدونج وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان.

وأضافت اللجنة أنه جرى تسجيل 5 حالات جديدة، أمس، مشتبه فيها جميعها وافدة من الخارج، وخرج 50 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم في اليوم نفسه، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 4 حالات لتبلغ 85 حالة.

وتابعت اللجنة، أنه حتى نهاية يوم أمس تم تسجيل 1566 حالة وافدة، خرج منها 709 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم، كما أن 8 آلاف و893 شخصا، كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة، إلى أنه جرى الإبلاغ، أمس، عن 54 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض بما فيها 3 حالات وافدة.

وبنهاية يوم أمس، أبلغ عن 1021 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و395 حالة في تايوان بما فيها 6 حالات وفاة، فيما خرج 532 مريضا في هونج كونج و17 في ماكاو و166 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.