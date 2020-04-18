محاضر اقتصاديات الدواء: لا يوجد دليل على تصنيع كورونا داخل المختبرات حتى الآن

أكد الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية، أن كثيرين يتحدثون عن نظرية المؤامرة بخصوص انتشار فيروس كورونا، مرجعًا ذلك إلى رغبة بعض الكيانات المحددة في السيطرة علي العالم اقتصاديًا، والقضاء على الاقتصاديات الناشئة.

وأضاف "عنان"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الورد" المذاع علي قناة "ten"، أن النظريات عديدة ومختلفة في موضوع كورونا، والحقائق لن تظهر حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك معامل في الصين وأمريكا وأوروبا الشرقية، تستطيع اكتشاف ما إذا كان هذا الفيروس طبيعي، أم تم تخليقه داخل معمل.

وذكر، أن وجود هذة النوعية من المعامل داخل الصين، يرجع إلى أنها من أكثر دول العالم تعرضًا لانتشار الفيروسات، والحروب البيولوجية، وكذلك أمريكا لأنها أكثر دول العالم الذي تستخدم الحروب البيولوجية، وهذا منذ أن استخدمت هذا النوع من الحروب ضد الهنود الحمر، حيث نشرت مرض الجدري بينهم حتي تقضي عليم.

وأشار محاضر اقتصاديات الدواء، إلى أن الحروب البيولوجية، تهدف لنشر الفيروسات، بحيث تُنشر بسرعة محددة، وتسبب أعلى نسبة من الوفيات، وفي نطاق جغرافي واحد، أما فيروس كورونا فهو عكس ذلك، لأنه ينتشر على نطاق جغرافي واحد والفئات فيه أقل، وهذا ينفي إلى حد ما أنه فيروس مصنع.

وتابع "عنان"، أن الصين ستفقد بسبب ما تعرضت له 30% من اقتصادها حول العالم، بعد أن كانت مرشحة لتصبح الأولى عالميًا اقتصاديا في 2020.