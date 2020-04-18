صور.. نقل مخلفات طائرة المصريين العائدين من كندا إلى المحرقة

حرص مسؤولو مطار مرسي علم الدولي، بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر، على جمع نفايات ومخلفات طائرة المصريين العائدين من كندا، والتي وصلت مطار مرسى علم صباح اليوم السبت، وشحنها في سيارات خاصة للنفايات إلى المحرقة بمستشفى حميات الغردقة، لتجهيزها للحرق، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، رش الطائرة من الداخل والخارج وتعقيمها بالكامل فور وصولها مطار مرسى علم، وتعقيم جيمع الحقائب بواسطة طاقم متخصص، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد "خلف" تجميع النفايات ومخلفات الرحلة من داخل الطائرة، ونقلها عبر سيارات متخصصة إلى المحرقة المتواجدة بمقر مستشفي الحميات بالغردقة، وذلك لحرقها بواسطة الفرق الطبية المتخصصة للعدوى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وعددهم 204 راكبًا، إضافة إلى 12 رضيعًا فور نزولهم من سلم الطائرة، وإجراء التحاليل الفورية، وأخذ عينات وإرسالها للمعامل، وذلك قبل نقلهم لأحدى الفنادق السياحة بمرسى علم، عبر أتوبيسات مخصصة بواسطة مجموعات، وذلك للإقامة لمدة 14 يومًا مدة الحجر الصحي.