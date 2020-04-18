الديهي عن قرارات "الأعلى للجامعات": الدولة تستهدف التعلم وليس الشهادات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المجلس الأعلى للجامعات أسدل الستار على ملف هام يشغل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وأصدر قرارا بإلغاء امتحانات الترم الثاني لفرق النقل بهدف الحفاظ على صحة الطلاب، موضحًا أن الدولة تؤكد أنها تستهدف التعليم والتعلم وليس الشهادات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن عودة التعليم عن بعد، وأعلن استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30-4-2020، لكل الفرق الدراسية.

وأشار إلى أن الأعلى للجامعات قرر إلغاء الامتحانات الشفوية والتحريرية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية "المجموع التراكمي".

وتابع: "سيتم الاستغناء عنها بإجراء بحوث ومقالات بحثية أو إجراء امتحانات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس لهذا الفصل، مع تأجيل امتحانات التيرم الثاني لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة".