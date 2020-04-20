المتهمون بقتل سمسار الهرم: "كنا عايزين نسرقه.. مكنش قصدنا نموته"

أدلى المتهمون الأربعة باعترافات تفاصيلية فى واقعة اتهامهم بقتل سمسار الهرم، عقب مقاومته لهم أثناء محاولتهم اقتحام منزله وسرقته، أثناء مثولهم أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، عقب عرضهم لنظر تجديد حبسهم.

المتهمون الأربعة قالوا إنهم لم يقصدوا قتل الضحية.. وأنهم توجه إلى منزله وتسللوا إليه لسرقته، إلا أن المجني عليه شاهدهم وقام بمطاردتهم فقتلوه.

وأضافوا: "لما عرفنا إن المجنى عليه مات.. كل واحد فينا هرب على بيته ومفيش يومين ولقينا الشرطة جت وقبضت علينا".

وعقب الانتهاء من مناقشة المتهمين حول ملابسات الجريمة المروعة، أصدرت المحكمة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، التى جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين الأربعة حاولوا اقتحام منزل الضحية "سمسار عقارات"، 39 سنة، لسرقته فشاهدهم وقام بمطاردتهم وحاول الإمساك بهم، فأطلق أحدهم عليه الرصاص من فرد خرطوش، فاخترقت الطقلة رأسه لقرب المسافة، حيث تبين أنها أقل من نصف متر.

طبقا لما ورد فى محضر الشرطة وتحريات المباحث التى قادها العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سمسار عقارات، 39 سنة، بالطريق بمنطقة اللبيني متوفى إثر طلق خرطوش.

بمجرد تلقي البلاغ.. انتقلت قوة أمنية من مباحث وفرضت كردونا أمنيا فى محيط الجريمة، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وتبين أن الطلقة فى الرأس، وأن المسافة قريبة لأنها تسببت فى إحداث فتحتي دخول وخروج، واستكملت القوات الفحص، وتبين أن الضحية قتل على بعد عدة أمتار من منزله، وبدأت القوات فى فحص كاميرات المراقبة، وتبين أنها سجلت تفاصيل الجريمة المروعة.. وحددت القوات 4 متهمين هم مرتكبو الجريمة.

وعقب ذلك.. بدأ فريق البحث تحت قيادة اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في تتبع خط هروب المتهمين.. وأمكن تحديد 4 عاطلين مقمين فى منطقة أبو النمرس (حرحر وعضمة و2 آخرين) واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن التروسيكل والبندقية ومقص حدادي. وتم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وما تزال التحقيقات مستمرة.