الحكومة تخفف أعباء"كورونا"عن 10 قطاعات: تسهيلات ضريبية وتقسيط مستحقات

أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ حتی ٣٠ يونيو المقبل دون غرامات أو مقابل تأخير للشركات العاملة بـ10 قطاعات، هى: الطيران والسياحة والآثار «بما فيها المطاعم والمقاهى»، والفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، والصحافة والإعلام، والقطاع الصناعى، خاصة شركات التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة فى القطاع الغذائى والدوائى ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات، وموزعو السيارات، والمستشفيات، والمقاولات، وبعض شركات البرمجيات، والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى.

وأضاف الوزير، فى بيان، أمس، أنه سيجرى تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا، بحيث تسدد ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و٣٠٪ خلال مايو المقبل، و٥٠% قبل نهاية يونيو ۲۰۲۰ دون فوائد تأخير أو غرامات.

وأوضح وزير المالية أن هذه الإجراءات تسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بالقطاعات المستهدفة مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامتهم، على النحو الذى يساعد فى سرعة التعافى من تداعيات الأزمة العالمية.

من جهة أخرى، وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف العمالة فى كافة المواقع وزيادة المعدات؛ لتعويض الفترة الماضية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. وتابع، خلال جولته التفقدية للعاصمة الإدارية، أمس، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من العاصمة.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بعبور ممر غرفة التعقيم الذاتى التى أعدها جهاز العاصمة الإدارية، كما خضع لقياس درجة حرارة جسده، واطمأن رئيس الوزراء على اتباع شركات المقاولات العاملة فى هذه المشروعات للإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس «كورونا» وارتداء العمال الكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل. وأكد رئيس الوزراء حرصه على صحة وسلامة أرواح العمال، وهو ما أكده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حيث أشار إلى أنه يتابع أولاً بأول الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة المشروعات. وعرض وزير الإسكان على رئيس الوزراء موقف تنفيذ الأبراج، مُشيراً إلى أنه تم الوصول فى البرج الأيقونى إلى الدور الـ٣٠ بارتفاع 150.