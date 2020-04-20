فجرها عصام تليمة.. الديهي يكشف فضيحة داخل جماعة الإخوان الإرهابية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن فضيحة داخل أروقة جماعة الإخوان الإرهابية فجرها أحد عناصرها عصام تليمة، مدير مكتب الهارب يوسف القرضاوي لمدة 6 سنوات، والذي وصفه الإعلامي بأنه حذاء القرضاوي وخادمه ومراسله ومساعده الأول، وشبهه بالشيطان الذي يكتم في داخلة شهادات عن هؤلاء القتلة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن تليمة أعلن أن جماعة الإخوان بدأت في صراع داخلي أودى بها هيكليًا وتنظيميًا، وأن الجماعة تحولت لشتامين فضاحين وذباب إلكتروني، وأن الإخوان جماعة انفكت وانفرط عقدها.

وأشار إلى أن تليمة أكد أن لديه معلومات موثقة أن محمد بديع مرشد الإخوان المسجون أرسل رسالة شفهية لتركيا لمحمود حسين الأمين العام للجماعة طالبه فيها بعدم الاستئثار بقرار دون الرجوع لمدحت عاصم، وحلمي الجزار، وصلاح عبد الحق، ما دفع إبراهيم منير، نائب المرشد، للظهور على قناة "مكملين"، والحديث عنها.

وعرض الديهي، مقطع فيديو لـ عصام تليمة، وجه خلاله قذائف لإبراهيم منير، قال له خلاله أنه رجل كبير سنًا ولا يريد النيل منه، ولديه تفاصيل كثيرة يمكنه من خلالها النيل منه، مهددًا الإخوان بالكشف عن ما لديه، قائلًا: "أنتم لا تخافون الله"، موضحًا أنهم يبتزوا الإخوان في تركيا ويهددوهم في أكل عيشهم باستغلال المنصب الدعوي لمعارضتهم لهم، وتعهد بالكشف عن حقيقة محمود حسين وإبراهيم منير.