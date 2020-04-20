باحث: ما تفعله الجماعات الإرهابية يزيد من وعي المواطن المصري

قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن ما تفعله الجماعات تجاه الدولة المصرية يزيد من وعي المواطن المصري وعلى ما يُحاك ضد الدولة، لافتاً إلى أنه يجب على المواطن أن يعي أننا أمام عدو يستخدم جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لهدم الدولة المصرية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أماني الخياط، مقدمة برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن في إطار المعركة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية على الدولة المصرية منذ 6 سنوات نجد أنها انتقلت من الإيديولوجية الدينية والسياسية إلى الأيديولوجية النفسية بمعنى أن التوجه الفكري والسلوكي المسيطر على جماعة الإخوان وعناصرها وقيادتها وفق عملية الانتقام النفسي من الدولة المصرية.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان طوال الوقت تحرض ضد الدولة المصرية بحالة من الانتقام والثأر لأنه يرى أنها كافرة وفقا لكتب جماعة الإخوان ومرجعياتهم ابتداء من "معالم في الطريق" لسيد قطب، و"جاهلية القرن العشرين" لمحمد قطب ووفقاً لكتاب منير الغضباني الذي تحدث فيه عن المنهج الحركي في السيرة النبوية وفكرة جاهلية المجتمعات الأولى.