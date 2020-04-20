بعد توقفها في شم النسيم.. عودة حركة المترو لطبيعتها غدا

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، ستعود في السادسة من صباح غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد توقفها لمدة 24 ساعة، طبقا لقرار مجلس الوزراء بتوقف حركة المواصلات العامة ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق تزامنا مع إحتفالات أعياد شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة ستعمل من السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء طبقا لساعات حظر التجوال في البلاد.

وقال المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن الشركة عملت على تعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات ومنافذ بيع التذاكر ضمن الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الشركة حريصة كل الحرص على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها بأن جميع القطارات ستخضع لصيانات عاجلة خلال ساعات تعليق العمل، وذلك لتوفير جميع الحماية والسلام للركاب والعاملين.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة ملتزمة تماماً بساعات العمل المحددة طبقا لساعات حظر التجوال في البلاد، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو في رمضان خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكداً أن جميع العاملين بالشركة يقومون بواجباتهم على أكمل وجه ممكن، للتصدى لفيروس كورونا، من خلال التطهير والتعقيم المستمر.