المترو: تعقيم وتطهير قطارات الخطوط الثلاثة لمواجهة كورونا

قال المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، إنّ الشركة تواصل تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالخطوط الثلاثة للمترو، ضمن الإجراءات الأحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، ولصق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أنّ القطارات تعمل بكامل طاقتها، وأنّ حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد زحام بالمحطات، مشيرا إلى تخفيض زمن التقاطر بين القطارات إلى دقيقتين، لمواجهة أي تكدسات تحدث داخل عربات المترو.

وأوضح أنّ الشركة منذ ظهور فيروس كورونا، أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد الفيروس، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد كورونا، وينفذ الحملة عمال النظافة بالمترو في إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتولى عمال النظافة تطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، وتعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف حال شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وأكد أنّ الشركة انتهت من لصق منشورات في المحطات والقطارات، للتعريف بالفيروس ومدى خطورته، مؤكدا أنّ الوحدات الإسعافية المتنقلة بالمحطات تعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين يعانون أمراضا مزمنة، ومعالجة أي مواطن يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح المواطنين.