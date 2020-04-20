بسبب فاصل إعلاني.. مشادة طريفة بين أديب وفريق إعداد "الحكاية"

دخل الإعلامي عمرو أديب، في مشادة طريفة مع فريق إعداده برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، بسبب مطالبتهم له بالخروج لفاصل إعلاني، حيث استكمل الإعلامي حديثه أكثر من مرة دون أن يستجيب لطلبهم بالخروج لفاصل.

وقطع أديب، حديثه فجأة عن التعليم عن بعد في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، صارخًا: " حاضر .. فاصل فاصل فاصل.. كتبتوا لي 40 فاصل، حاضر هنخرج لفاصل"، وظل يردد: "فاصل فاصل، خلاص عرفنا، هو أنا اللي بعمله ده لبرنامج تاني يعني؟".

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد أشاد بجهود الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصري بالتزامن مع مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدًا أن الدولة تُسطر سيمفونية نجاح رائعة حتى الآن، وذلك خلال تعليقه على الجولات الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك متابعة المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الدائمة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها.