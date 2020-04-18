عمرو أديب: لا دليل على اتهامات أمريكا بأن اختبارات صينية سبب كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحدث بين أمريكا والصين بشأن الخلاف بينهما حول انتشار فيروس كورونا المستجد، هو "حرب تدار على أرض الواقع"، مؤكدا أنه لا دليل على نقل بائعة جمبري صينية فيروس كورونا في العالم.

وأضاف أديب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الإشادة بالرئيس الصيني في مواجهة فيروس كورونا، تحولت إلى محاربتها والتأكيد أن بكين تسببت في ظهور الفيروس القاتل، بعدما أعرب عدد من الأمريكين عن أسفهم من إجراءات أمريكا البطيئة في مواجهة الفيروس ما أدى إلى تفشي المرض.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة " "mbc مصر"، أنه في أمريكا يقال إن هناك ممرض خرج من معهد الاختبارات بمدينة ووهان الصينية، وكان مصابا بفيروس كورونا، حيث توجه إلى سوق المأكولات البحرية ونقل الفيروس إلى بائعة الجمبري ومنها إلى العالم، مشددا على أنه لا يوجد إثبات علمي لهذا الأمر.

ولفت أديب، إلى أن صحفيا سأل دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، بشأن خروج فيروس كورونا من مختبر في الصين، ولكن الرئيس الأمريكي فهم السؤال بشكل خاطئ، وأجاب بالإيجاب، متهما بكين بنشر الفيروس، كما توقع أديب أن تنتج الولايات المتحدة الأمريكية فيلمًا بعنوان "ووهان"، وآخرا بعنوان "كورونا"، لإدانة بكين بشأن نشر كورونا.