عمرو أديب عن هدية الصين الطبية لمصر: حضارات بتتعامل مع بعضها

علق قال الإعلامي عمرو أديب، على استلام مصر هدية من الصين، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية، اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الناس اتريقت يوم ما بعتنا شحنات لإيطاليا والصين، قلنا قدم السبت هتلقى الحد، ودلوقتي لاقينا الحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء"، وذلك في إشارة إلى شحنة المستلزمات الطبية التي أرسلتها مصر إلى الصين، في بداية انتشار المرض هناك.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "لما بعتنا شحنات ناس قالت وأنت عندك؟! والرئيس السيسي قال دي هدية رمزية، ومستشار السفير الصيني قال إن مصر وقفت معانا، دي حضارات مع بعض وشعوب اخترعت العالم".

وتابع: "مكناش بنجامل ولا بنعمل علاقة مع حد قليل، ده كان التنين نفسه، وانتظروا على التنين الصيني وهو بيحلق بأجنحته فوق العالم كله بعد الأزمة".