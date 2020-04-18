عمرو أديب يحذر من عدم الالتزام: هنوصل لـ7000 مصاب بكورونا آخر الشهر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرارات الحكومة بشأن شم النسيم، في إطار إجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا ممتازة، محذرًا من أن مصر قد يصل عدد المصابين فيها بفيروس كورونا إلى 7000 شخص نهاية شهر أبريل الجاري.

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "أنا مش بتكلم على حظر شامل ولا أنا ضد إن الناس تروح شغلها، اللي نازل ياكل عيش على راسي من فوق، وبدأ يبقى في موضة جديدة إني عاوز أنكد على الناس، لكن أنا خايف على الناس".

وحول التجمع أمام إحدى بنزينات مدينة الشيخ زايد، قال أديب: "هو عند؟! انتو مكنتوش بتعملوا كده، لم تكن موجودة في مصر، متى سنطبق القانون؟ أقسم بالله هذه المشاهد لو نُقلت لأي دولة في العالم هيقفوا يبصوا ويضربوا كف على كف، وإحنا بنصور اتخانقوا معانا، امتى القانون المصري هيمنع الكلام ده؟!".

وحول حفل زفاف في محافظة الإسكندرية، قال أديب: "هنعرف نستقبل كل دول في مستشفى؟ ده كلام يا جماعة؟ يجب أن نتعامل بشكل مختلف، ده أمر ممنوع!".

وواصل: "الناس مش بتبص على أرقام الإصابات، كل يوم يطلع رقم يتقال عليه إنه الأكبر في الإصابات بمصر، ولو بنفس النسب والأرقام دي، هنعمل 7000 مصاب على يوم 30 أبريل، والمتشائمين بيتكلموا على 10 آلاف مصاب، ربنا لحد دلوقتي ساترها معانا".