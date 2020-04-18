عمرو أديب: 65 مليار خبر كاذب على واتس آب منذ ظهور كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه منذ انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان صينية، عانى العالم من 65 مليار خبر كاذب على تطبيق واتس آب.

وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "لذلك نحاول إعلامكم بكل المنشورات المحترمة سواء كانت علمية أو إخبارية حتى تعرفوا ما ينشر في الخارج، هذه الحرب معركة وعي لا مزاح فيها".

ويقدم الإعلامي عمرو أديب، برنامج الحكاية، من يوم الجمعة، إلى الاثنين من كل أسبوع، في الساعة العاشرة مساءً.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه جرى تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.