غدا.. "الاستثمار" تبدأ حجز مواعيد الحصول على الخدمات إلكترونيا

أعلن المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بدء حجز موعد الحصول على الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg ، غدا، وذلك للمستثمر أو من ينوب عنه.

وتبدأ علمية الحجز من خلال اتباع خطوات تبدأ بالتسجيل علة الموقع، وإدخال البريد الإلكتروني، ثم الدخول على الرابط الخاص بالخدمة وهو http://appointment.gafi.gov.eg، وإذا كنت مستخدما جديدا ستضغط على كلمة "تسجيل" لإنشاء حساب جديد، ويراعى عند تسجيل البيانات إدخال بريد إلكتروني؛ ليرسل الموقع بريدا لتفعيل الحساب، ليكون بإمكانه حجز الخدمة المرغوبة، وتأكيد الاطلاع على المستندات المطلوبة، ثم اختيار الفرع الذي يريد المستثمر زيارته، واختيار اليوم والساعة ثم تأكيد الحجز؛ ليرسل الموقع رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي تفاصيل الحجز وكود الحجز.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أنه سيكون على المستثمر الحضور لمقر الهيئة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، قبل موعد الحصول على الخدمة بـ15 دقيقة، لقياس درجة الحرارة، ثم التوجه إلى ماكينة حجز الأرقام وإدخال كود الحجز، وطباعة تذكرة الحصول على الخدمة، ثم يتجه إلى شباك تقديم الخدمة بمركز خدمات المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيكون عليه الحضور لمقر الهيئة للاستلام بعد مرور زمن أداء الخدمة.

وشدد على أنه سيكون على المستثمرين مراعاة ضوابط محددة عند الحضور لمقر الهيئة، تتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تتضمن ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص والآخر، وتجنب الحديث في أماكن الانتظار، مع تجنب لمس أزرار المصعد بصورة مباشرة، مع أفضلية استخدام الدَّرج، والحفاظ على نظافة اليد دائمًا.

وأوضح أنه في حالة مواجهة صعوبة أو مشكلة في التسجيل، على العميل الاتصال على الخط الساخن 16035، علما بأن حجز الخدمات من 9 صباحا حتى الواحدة والنصف، وخزينة السجل التجاري تغلق 12.30 والبنوك تغلق الساعة 1.30، كما أن الشهر العقاري يقدم خدمات الاستثمار فقط، كتصديق العقود الخاصة بالتأسيس ومحاضر الجمعيات وليس التوكيلات.