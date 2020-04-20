محافـظ المنوفية: توريد 2500 طن قمح للصوامع حتى الآن

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توريد ما يزيد عن 2500 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، حيث بلغ ما تم توريده اليوم الاثنين، ما يزيد عن 1180 طن قمح، مشيراً إلى أن عملية التوريد مستمرة يومياً حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

ووجه محافظ المنوفية، اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد، حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، مشدداً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

الجدير بالذكر، أنه قد تم البدء في توريد القمح يوم 15 من الشهر الجاري، وبدأت الصوامع في استقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.