10 نصائح لتناول الفسيخ والرنجة.. تجنب المشروبات الغازية

يحتفل المصريون في كل عام بشم النسيم، بالخروج إلى المتنزهات والحدائق والشواطئ، وتناول الرنجة والفسيخ والملوحة والبيض الملون، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، منع المصريون عن الخروج إلى الحدائق، وأجبرهم على البقاء في منازلهم، خوفا من التجمعات التي قد تساهم في تفشي الفيروس.

الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، قدّمت بعض النصائح والإرشادات لقضاء يوم ممتع خال من المتاعب الصحية، نرصدها في السطور التالية.