10 نصائح لتناول الفسيخ والرنجة.. تجنب المشروبات الغازية
كتب:
محمد أبو عمرة
02:54 م | الإثنين 20 أبريل 2020
يحتفل المصريون في كل عام بشم النسيم، بالخروج إلى المتنزهات والحدائق والشواطئ، وتناول الرنجة والفسيخ والملوحة والبيض الملون، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، منع المصريون عن الخروج إلى الحدائق، وأجبرهم على البقاء في منازلهم، خوفا من التجمعات التي قد تساهم في تفشي الفيروس.
الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، قدّمت بعض النصائح والإرشادات لقضاء يوم ممتع خال من المتاعب الصحية، نرصدها في السطور التالية.
- تأكد من شراء الأسماك سواء كانت مملحة أو مدخنة من مصادر معروفة وخاضعة للرقابة.
- التأكد من توافر بعض الشروط لضمان جودة الأسماك، وهي أن تكون لحومها متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها بأصبع اليد، وتكون عيونها سليمه وخالية من العيوب، وتكون أسماك الرنجه مغلفة ومدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتكون ذهبية اللون في أسماك الرنجة، وفي الفسيخ فضية اللون.
- يراعى عدم الإكثار في تناول الأسماك المملحة، لأنها تحتوي على نسبة أملاح عالية تتجاوز 15% من وزن السمكة، ويفضل تناول الرنجة عن الفسيخ، لأنها تتعرض للمعاملة الحرارية ونسبة الأملاح بها أقل.
- يجب تنظيف الأسماك المملحة قبل تناولها بيوم، والتخلص من الرأس والأحشاء الداخلية والعظام، لاحتوائها على نسبة عالية من السموم، وبعد التنظيف والتجهيز تنقع لمدة لا تقل عن 12 ساعة في محلول عبارة عن ليمون وخل وزيت، فهذا المحلول يضمن القضاء على أي بكتيريا في الأسماك.
- الإكثار من تناول الخضر الورقية وسلطة الخضراوات بجوار الأسماك لتقليل نسبة الأملاح في الجسم، وتتميز الخضراوات الورقية بارتفاع نسبة البوتاسيوم التي تعادل الأملاح، ويتميز البصل الأخضر بأنّه مضاد حيوي طبيعي، فيجب نحرص على تناوله في هذا اليوم، ومن الفواكه يفضل تناول الموز والكنتالوب والبرتقال نظرا لارتفاع مستواهم من البوتاسيوم.
- يراعى الإكثار من تناول الماء لتخليص الجسم من السموم والأملاح الزائدة.
- تناول المشروبات الغازية لأنها تسبب عسر الهضم، كما أنها مرتفعة في نسبه السكر الذي يقلل من كفاءه عمل الجهاز المناعي ويفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية مثل عصير الليمون وبرتقال للارتفاع مستوى فيتامين سي الذي يرفع كفاءه الجهاز المناعي او المشروبات الساخنة مثل الجنزبيل والينسون والنعناع التي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة كما أنها مصادره للفيرسات والبكتريا.
- البيض من اشهر الأغذية التي يتم تناولها في هذا اليوم، ويتميز بأنّه مصدر للبروتين، إذ تحتوي البيضة الواحدة على نحو 7 جرامات بروتين، والسعرات الحرارية للبيضة الواحدة متوسطة الحجم نحو 62 سعر حراري، كما أنّه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم.
- يفضل تلوينه بالألوان الطبيعية مثل البنجر والكركديه للون الأحمر، والبقدونس للون الأخضر، والبصل للون البني، والكركم للون الأصفر، فالألوان الصناعية تكون ذات تأثير ضار على الصحة، كما أنّ قشرة البيضة مسامية، وينفذ منها اللون إلى جسم البيضة.
- يراعي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عدم تناول السردين والفسيخ، والاكتفاء بالرنجة قليلة الملح أو التونة أو السمك البلطي المشوي مع الخبز البلدي والسلطات، وحال الشعور بالتعب والإعياء، فيجي التوجه لأقرب طبيب.