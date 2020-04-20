محيي الدين: مصر سيكون لها مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إن الأزمات تكشف عن قدرات ومعادن الناس، وقدرتها على مواجهة المشاكل، ضاربًا المثل بتضحيات العاملين في القطاع الطبي.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة عبر فضائية "cbc"، أن الأزمات تعجل ببعض القرارات والمشروعات، ضاربًا المثل فيما حدث في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، موضحًا أن هناك إقبال كبير على خدمات التطبيقات الإلكترونية وغيرها.

وأوضح أن اهتمام الناس بتكنولوجيا المعلومات لم يعد في شبكات التواصل الاجتماعي فحسب، ولكن في مجالات التشغيل والاقتصاد، متوقعًا أن يكون لمصر مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرًا لوجود بنية تحتية جيدة فيه.

وتوقع أستاذ التمويل، استمرار اهتمام المواطنين بالأنظمة التكنولوجيا الحديثة، حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.