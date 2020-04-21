لظهور حالات كورونا.. توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على قريتين بالمنوفية

قام، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بجولة تفقدية لقرى هيت وكفر بلمشط، لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ومطهرات وكمامات طبية على المتضررين من فيروس كورونا، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وطالب محافظ المنوفية أهالي قريتي هيت وكفر بلمشط الالتزام بمنازلهم، للحد من انتشار العدوى، كما قرر منح إجازة للعاملين من سكان القريتين كفر بلمشط وهيت حتي نهاية الأسبوع المقبل، وكذا عزل جزئي للمناطق التي ظهرت بها إصابات، فضلًا عن غلق جميع المحلات والورش بكفر بلمشط عدا الصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الجزارة.

وأكد المحافظ توفير كافة المواد والسلع التموينية المختلفة، وكذا المواد البترولية بكميات كافية لهم خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة متابعة الأسر بصفة دورية.

كما شددالمحافظ على حصر كل الحالات المخالطة، والتي ظهر عليها أعراض الفيروس لتوقيع الكشف الطبي عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.