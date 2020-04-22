"مسجدك في بيتك".. الإفتاء توضح طريقة صلاة التراويح في المنزل

أطلقت دار الإفتاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مبادرة اجتماعية تحت عنوان "مسجدك في بيتك"، لحث المواطنين على الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها طريقة أداء صلاة التراويح في المنزل.

ممنوع الصلاة فوق أسطح المنازل

رفضت دار الإفتاء، دعوات البعض بأداء صلاة التراويح المنازل، مؤكدة عل أن هذه التجمعات لا تجوز لأنها تعرض النفس البشرية للخطر.

كيفية أداء صلاة التراويح

شرحت دار الإفتاء المصرية، الطريقة الصحيحة لصلاة التراويح في المنزل، وهي "صلاةُ التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، وعدد ركعاتها عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاثة وعشرون ركعة بالوتر، ومن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر، فلا حرج عليه".

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت إغلاق المسجد خلال شهر رمضان الكريم، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم.