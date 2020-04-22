رغم تحذيرات من التكدس.. 3 وقائع للزحام في يوم واحد

عدد من وقائع الزحام، شهدتها مصر، اليوم، رغم التحذيرات المستمرة بضرورة الابتعاد عن مناطق التكدس، كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا.

وشهدت أسواق الإسكندرية، في ثاني أيام شم النسيم، زحاما شديدا، حيث أقبل الكثير على شراء الأسماك المملحة، ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

كما ظهرت بعض حالات الكدس للمواطنين أمام مكاتب البريد لصرف تكافل وكرامة.

وأوضح الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمة الإعلامية لبني عسل، أن زحام كان وقتي أمام بعض مكاتب البريد، وليس مستمرا كما التقطته بعض الكاميرات.

وأضاف العقبي، أن الوزارة تداركت الأمر، و جري الدفع بمتطوعين لمنع تكوين التكدسات: "التكدسات كانت وقتيه والمواطنين كانوا واقفين في مكان واحد ولم تستمر طوال اليوم بناءً على التقارير اللي جت وبالتنسيق مع المحليات.

كما شهد سنترال مدينة زفتى فى محافظة الغربية، اليوم، تكدسا ملحوظا من المواطنين رغم التحذيرات المشددة من خطورة التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى أثار غضب العديد من أهالى المدينة، مطالبين بتدخل محافظ الغربية، لإصدار تعليماته للمسؤولين بسرعة إنهاء حالة الإزدحام، التى يشهدها السنترال، وتنظيم عمليات الدخول والانتظار حفاظا على حياة المواطنين.