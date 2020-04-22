خبيرة تغذية: فيتامين "دي" يعزز من مناعة الجسم ومتوفر بالأطعمة الرخيصة

قالت الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، إنه يجب أن نعتمد نظاما غذائيا مفيدا خلال شهر رمضان، يمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة، ويقوي المناعة لمواجهة كورونا.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc": "ممكن نبتدي بطبق شوربة عدس وطبق سلطة متنوع فيه جرجير وخس وطماطم وخيار، وطبق من الأرز والمكرونة وهو أساسي، لكن أي شيء فيه إفراط وزيادة عن حاجة الجسم هي ما تسبب خطرا ولابد من الاعتدال في كل شيء".

وتابعت: "الدواجن والأسماك والكبدة مهمة للغاية خاصة الأسماك البحرية وليست النيلية، لاحتواء الأسماك البحرية على فايتمن (دي) وهو مهم للغاية ويعزز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، وله تأثير مهم في كورونا خصوصا أن الناس حاليا في البيت، ولا تتعرض لأشعة الشمس، وهو موجود في صفار البيض والكبدة والأسماك، وبعض منتجات الألبان المعززة به".