إقلاع 9 رحلات لإعادة المصريين العالقين في الخارج غدا

تسيّر شركة مصر للطيران غدا، 7 رحلات استثنائيه لواشنطن وجوانزو والبحرين وبومباي وكازابلانكا وأمستردام وموسكو، كما تسيّر شركة "إير كايرو"، رحلتين إلى فرانكفورت والمالديف، لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني: "تقلع رحلات مصر للطيران و(إير كايرو) من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الدول الـ9 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي، إذ يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا".

وبدأت وزارة الطيران المدني الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية التي تستمر حتى نهاية أبريل الحالي، وتتضمن نحو 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.