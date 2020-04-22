من الـ8 صباحا إلى 5 مساء.. التموين تعلن مواعيد فتح المخابز خلال رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء في شهر رمضان المعظم، والسماح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تنظم كل مديرية مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم.

كما نص القرار بالتوجيه بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتاكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة، وأن يعمل قطاع الرقابة والمتابعة بالتأكد من توافر وجودة السلع الغذائية بالأسعار المناسبةـ، خاصة المهمة والضرورية منها في الأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلال رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.