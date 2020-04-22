الغرف التجارية: فائض بعض السلع الغذائية يصل لـ18 شهرا

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار الدواجن ارتفعت خلال آخر 15 يومًا لتصل إلى 30 جنيهًا، لكنها انخفضت اليوم ووصلت إلى 27 جنيهًا في المزرعة، لتباع بـ32 جنيهًا في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا نيوز"، أنّ أسعار البيض ارتفعت لتصل إلى 28 جنيها بسبب شم النسيم، لافتًا إلى أنّ الأسعار مستقرة في السوق: "أسعار الكتاكيت بدأت في الانخفاض، إذ تتراوح بين 7 و9 جنيهات، وكل هذه الأمور تؤدي إلى الاستقرار في السلع الداجنة".

وتابع: "لدينا سلعا غذائية استراتيجية هناك فائض منها لمدة تتراوح ما بين 9 أشهر و18 شهرًا، مثل الفول والعدس والأرز والقمح، وبالتالي لا يجب ألا نتكالب على شراء السلع، والدولة اتخذت استعداداتها قبل 3 أشهر من رمضان".