مصطفى خاطر: "يارب مسلسلي الجديد يضحك الناس وينسيهم الهم"

قال الفنان مصطفى خاطر، إن مسلسله الجديد "عمر ودياب" والذي سيتم إذاعته عبر فضائية "الحياة" خلال شهر رمضان الكريم به قصة شيقة بخلاف كونه كوميدي: "يارب المسلسل الجديد يضحك الناس وينسيهم الهم".

وأضاف "خاطر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اختيار اسم المسلسل بـ"عمر ودياب" جاء كفكرة خالصة له وبالاتفاق مع طاقم المسلسل: "الفكرة لذيذة وفيها حاجة غريبة، والمسلسل قايم على شخصيتين، عمر ودياب"، موضحا أن المسلسل عبارة عن شابين يحاولان إثبات نفسيهما في أعمال مختلفة، مع إصرارهما بالرغم من الفشل، حتى ينجحا في النهاية.

وأكد أن المسلسل به جرعة تفاؤل، ويدعو الشباب للعمل ودون الكلل من الفشل الذي قد يقع فيه: "اشتغل كل الشغلانات شريفة، ومش هتمشي الدنيا لو كل واحد استنى الوظيفة ويقعد على مكتب، الدنيا اتغيرت"، مشيرا إلى أن سر اختياره للفنان علي ربيع للمشاركة في المسلسل جاء على خلفية وجود أكثر من بطل في العمل الواحد لإثراء العمل الدرامي المقدم: "لما يكون العمل فيه أكثر من بطل بيديله قوة، وأنا وعلي بينا كيمياء مشتركة وبنشتغل بمنتهى الحب".

متابعا: "مبسوط أن المسلسل على قناة الحياة، لأن بدايتنا كانت في تياترو مصر على قناة الحياة، والحياة بيتي ونجحت فيها كتير وشوفت فيها نجاحات كتير".