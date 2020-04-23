في زمن كورونا.. أهالي صفط تراب يوزعون كمامات في شنط رمضان: مساعدة وحماية

"شنطة رمضان" فرحة كل عام ينتظرها الغني والفقير حاملة داخلها مستلزمات كل بيت من أطعمة مختلفة، لكن في فيروس كورونا الذي انتشر في العالم أجمع وغير الكثير من الاقتصاديات والعادات، أثر أيضا على تلك العادة، فتدخل كوفيد - 19 لأن تحوي أشياء لم تكن موجودة من قبل.

اعتاد الشاب عامر عبده، أحد سكان منطقة صفط تراب من محافظة الغربية، التي فرض عليها عزل صحي منذ 10 أيام بسبب انتشار حالات عديدة بسبب فيروس كورونا، هو وعدد من ابناء المنطقة توزيع "شنط رمضان"، كل عام على المحتاجين في المنطقة حتى صارت عادة لهم.

انتشار فيروس كورونا في مصر وعدد من دول العالم، كان سببا في فرض منتجات غير معتادة نفسها على مثل هذه المناسبات في "شنط رمضان"، حيث يروي عامر لـ"الوطن"، أنه قرر المتبرعون توزيع كمامات وكحول، ضمن "شنطة رمضان"، حفاظا على صحة المحتاجين من أهل المنطقة.

رغم أن الإضافات الجديدة على "الشنطة"، كانت سببا في ارتفاع أسعارها عما كان مخططا لها، إلا أن القائمين عليها أصروا على إضافتها، "في ظل انتشار فيروس كورونا في صفط تراب بالتحديد، كان من واجبنا مع توفير الطعام، توفير وسيلة لحماية صحتهم حتى وأن كانت بسيطة".

"كل شنطة فيها 3 كمامات"، بالإضافة إلى عبوة كحول، تضاف لمحتويات الشنطة، والتي تكون في المعتاد كما يحدث في الأعوام السابقة عبارة عن "أرز، مكرونة، سمن، فصوليا، تمر ، شاي، جبن، فول، وحمص، وسكر"، حسب عامر.